國民黨新竹市長參選人林耕仁9日在中秋節當天，持續深入基層拜票並參訪愛恆慢飛兒工坊，針對民進黨新竹市長參選人沈慧虹頻跑香山瞄準他的「本命區」，林耕仁說，香山是他的家，他也一直都在，不需要靠跑行程或造勢，刻意與香山製造連結。

林耕仁10日在市議員蕭志潔、議員參選人吳旭豐和市場自治會長彭榮德等人陪同下，到南寮市場攤販與採買民眾打招呼，隨後也到愛恆慢飛兒工坊捐贈血糖機，盼慢飛兒健康平安。

林耕仁日前也提出「有愛無礙」友善城市政策，包含檢核無障礙環境，讓身障者共同參與規畫，並導入「通用設計」概念，遵循CRPD身心障礙者權利公約等，承諾上任後要讓新竹成為平等、友善、共好的城市。

針對民進黨傳出動員民防系統出席沈慧虹百工百業後援會，林耕仁驚呼不可思議，他質疑沈慧虹百工百業後援會成立，為何要動員毫無關係的義警、義交的民防系統？這樣的後援會，是否能代表百工百業，也打上很大的問號。

此外，沈慧虹陣營昨稱是「自由參加」，但林耕仁認為，訊息也清楚寫出民防動員的人數、時間、對象、地點，明顯是強制指令，加上蔡英文總統親自出席，民防弟兄也會有不得不參加的壓力，他質疑這難道不是國家機器助選？盼民進黨應有更完整解釋。

沈慧虹近來頻跑香山，是否瞄準他的「本命區」？林耕仁說，香山是他家，也一直都在，從沒離開，強調自己不需透過跑行程或造勢，刻意與香山製造連結，也歡迎參選人來香山多走走，但他也呼籲，曾握有行政權力的人，要誠實面對香山發展現況。