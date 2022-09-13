林耕仁今天上午回防北區，在市議員蕭志潔、黃美慧、議員參選人吳旭豐陪同下，到境福里徒步拜票。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁13日表示，慈濟執行長近日接受專訪披露去年採購BNT疫苗曾被勸退的困境，執政黨不但無力購買疫苗，還阻止民間採購，根本草菅人命，執政黨現在還要硬凹，完全是低估人民的智慧。

林耕仁今天上午回防北區，在市議員蕭志潔、黃美慧、議員參選人吳旭豐陪同下，到境福里徒步拜票，並訪視百歲人瑞鄭謙，祝福身體健康平安，民眾見到林耕仁也高喊「在地人挺在地（仁）」、「全家票都是你的」。

林耕仁則是感謝市民給他滿滿的支持，他表示從來沒有忘記自己出身基層，未來也會與市民站在一起、從市民需求出發來推動教育、社福、交通、婦女等各項市政，要做最照顧市民的市長。

針對慈濟採購BNT疫苗的過程，林耕仁表示，去年疫情大爆發、染疫人數不斷上升，當時慈濟慈善基金會為救民於水火，積極奔走採購疫苗，卻遭到執政黨百般刁難，完全不顧每天消逝的生命，社會對此慘痛歷史仍記憶猶新。

如今，慈濟執行長再度揭露當時採購困境，直指被政府官員「勸退」，大家可以清楚知道，執政黨不但無力購買疫苗，還阻止民間採購，根本草菅人命，執政黨現在還要硬凹，完全是低估人民的智慧。

另外，傳林智堅9月回新竹輔選。林耕仁說，林智堅成為新竹史上第1位落跑市長，現在回來新竹，完全是他的自由。

而林耕仁則是道道地地的新竹人，一直都在，當初林智堅到桃園還與鄭文燦、鄭運鵬組成桃園鐵三角，也在關聖帝君面前說「不會離開桃園」，如今是又回到當初他斷然離開的新竹，等同又背棄了桃園，這樣騙了神明又騙人民，是不會得到認同的。