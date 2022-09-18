台東縣池上鄉今（18）日下午2時44分發生芮氏規模6.8大地震，桃園市八德區驚傳剛完工的國民運動中心天花板倒塌，導致現場1名運動民眾受傷送醫，而當時有約10名民眾在打羽毛球，天花板樓板卻突然像骨牌一樣片片崩落，嚇得民眾落荒而逃。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉就指出「現在看到民進黨第二個人『林智堅的鄭文燦版』」，引發討論。

吳子嘉今日在網路節目《董事長開講》中指出，「鄭文燦是一個很浮誇的首長，是台灣浮誇史上第一名的人」，吳子嘉更坦言，今天活生生的案例就是鄭文燦所主導一個工程出事，吳子嘉更接著說，「現在看到民進黨第二個人『林智堅的鄭文燦版』，鄭文燦在桃園的第一根稻草倒下來了」。

吳子嘉更爆出驚人預告，「我跟你保證這畫面國際矚目，《CNN》都會看這個畫面，鄭文燦這個人的性格上就是不能信任的一個人」，最後吳子嘉也呼籲鄭寶清、賴香伶、張善政「快點開始挖鄭文燦弊案」，吳子嘉也坦言，「鄭文燦弊案一定一大堆，鄭運鵬完全靠鄭文燦，就想當選桃園市市長」。