TVBS新聞台傳出遭系統商申請轉移頻道，並新增鏡電視新聞台至原頻道，雖然TVBS表示日前已拜訪NCC，嚴正表達不同意此移頻要求，但此消息一出仍引起網友討論，狂酸「說個笑話，黨政軍退出媒體，是叫你們退出！」

有線電視55頻道TVBS新聞台，疑似受到政治角力影響，傳出系統業者TBC（台灣寬頻通訊）及大豐有線電視向NCC提出移頻申請，分別移動至158及149頻道，並新增鏡電視新聞台至原本的55頻道；國民黨高雄市長候選人柯志恩今（18）日出席活動時被問到相關問題，認為TVBS新聞受到民眾喜愛，且已養成收視習慣，若移動頻道對使用者會有很大影響，NCC身為獨立機構不應有太多政治牽連。

在台深耕超過20年的TVBS則強調，TVBS善盡媒體職責，嚴格把關新聞內容，並長期致力國際新聞發展，受觀眾肯定與信賴，對於申請移頻一事表達遺憾，「嚴正表達不同意此移頻要求，為保障觀眾收視權益而努力，其他相關揣測則不予回應。」

此事傳出後，引起網友在PTT、Yahoo新聞等平台激烈討論，怒批「操控媒體，跟一堆獨裁政府一模一樣」、「小手段一堆」、「之前要動民視NCC就一堆毛，這次就等著看顏色不對的下場會怎樣」、「阿中怎麼輸」、「以後只有一種聲音囉」、「以後就真的聽党（黨）話跟党（黨）走囉，各位清楚了嗎？不遵党（黨）意就是思想頹廢者哦！」