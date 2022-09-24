民進黨強調女權起家，但蔡英文總統執政後，黨內女性參政比屢受質疑。國民黨上午舉辦記者會指出，民進黨從內閣閣員任用，到年底縣市長選舉參選人提名，女性占比都遠不如國民黨，批民進黨說一套做一套，對女權要求也是藍綠雙標。（周志豪攝）

民進黨強調女權起家，但蔡英文總統執政後，黨內女性參政比屢受質疑。國民黨上午舉辦記者會指出，民進黨從內閣閣員任用，到年底縣市長選舉參選人提名，女性占比都遠不如國民黨，批民進黨說一套做一套，對女權要求也是藍綠雙標。

國民黨副發言人楊智伃表示，馬英九執政時，2012年陳冲內閣女性閣員比最高曾達23.4％；但2016年蔡英文當選總統後，女性內閣比大減，2020年蘇貞昌內閣42閣員中僅2位女性，比率僅剩4.7％，比1989年李煥內閣還低，倒退30年。

楊智伃說，年底22縣市長選舉，民進黨總計僅提5位是女性，國民黨則提名10名女性縣市長參選人，訴求「十全十美」，要用溫柔與專業為民眾拚更好的未來。

國民黨副發言人林杏兒批評，從過往表現看來，民進黨是「最歧視女性的政黨」、「最沙豬的政黨」，不配把性別平權掛嘴上；像去年民進黨竟找與四大公投沒任何關係的辣妹舞團宣傳公投，女體行銷、物化女性。

林杏兒也提到，民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，民進黨婦女部只用63字回應冷處理，但民進黨立委范雲只是被國民黨立委陳雪生肚子不小心頂到，卻用大篇幅譴責，證明與民進黨有關就沒事，和國民黨有關就宣揚，雙重標準。

國民黨新任副發言人郭音蘭說，國民黨一直以來在性別平權皆走在最前面。前總統馬英九任內施行「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），強調各級政府機關需採取立法或行政措施，消除性別歧視。

郭音蘭認為，國民黨這次6都市長提名人選的政見也比民進黨務實、進步，都推出貼近女性，讓女性方方面面無後顧之憂、更自信、更優雅生活，這才是真正為女性設身處地著想的政策。

楊智伃指出，相較於民進黨在用人和態度上對女性的不重視，國民黨則善用「女力」，不僅提名十位女性縣市長候選人，更設身處地的為女性著想，積極提出多元進步的性別友善政策。林杏兒說，國民黨才是真正重視性別平權的政黨。