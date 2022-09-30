針對國民黨立法院黨團指出，行政院早在2021年稱眷改基金足夠，不該有任何土地開發、販售，並出示會議紀錄稱民進黨執政下內政部，再加上民進黨基隆市長參選人蔡適應施壓，才讓林口干城二村土地被迫釋出。對此，蔡適應30日受訪時反問，此案早在國民黨執政時期就已決定，若當時國民黨認為該地不應拍賣，為何還要做出這種決議？國民黨「做賊喊抓賊」，指控莫名奇妙。

蔡適應表示，林口干城二村土地開發案早在2013年由當時新北市政府及行政院主導，由於該地公私夾雜才決議由公部門拍賣，他完全沒有參與這項決策。

直至2018年，蔡適應說，地主向辦公室陳情，土地公開標售一直流標，希望政府能按照規定儘速辦理，於是他當時請行政部門依法辦理，國防部經過溝通、了解後，確認該案應繼續辦理標售，至於後續發展他從未參與。

因此，蔡適應批評，國民黨「做賊喊抓賊」，指控更是莫名其妙。試問，若林口干城二村土地不該拍賣，國民黨為何當時要做出這樣的決議？況且新北市政府未對此案提出反對意見。

蔡適應強調，公部門決議他沒有意見，只是接受地主陳情，希望該案能依法辦理，國民黨卻刻意混淆程序，把整件開發案套在他身上，但自己當時既不是行政院長，也不是新北市長，根本無法主導開發案方向，請國民黨不要搞錯對象。