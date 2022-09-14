國民黨新竹市長候選人林耕仁的論文抄襲案，中華大學「初步認定」符合現有規範，對手沈慧虹陣營很生氣的說「中華大學違反保密義務」、「碰到國民黨就放水」。

回想2020年的李眉蓁論文抄襲案，中山大學在收到檢舉4天之後，就「初步認定」李眉蓁論文高度相似，6日後中山大學校長發表公開信指李眉蓁案「讓大家氣憤不平」，這都是在正式審議結果出來前的表態。

但當年中山大學「初步認定」李眉蓁抄襲，民進黨是歡呼叫好；輪到中華大學「初步認定」林耕仁符合規範，沈慧虹陣營卻氣急敗壞：「難道中華大學是碰到國民黨就放水」，「我們幾乎可以預見之後的審查結果，中華大學的公信力已經蕩然無存。」

民進黨最讓社會不齒的，就是這種雙重標準，對既有體制的不尊重。台大認定林智堅抄襲，民進黨就攻擊台大；中華大學「初步認定」林耕仁符合規範，民進黨又要羞辱中華大學。

別忘了，中華大學校友滿新竹，是對新竹人來說最親切的大專院校，沈慧虹傷害中華大學，對得起新竹人嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※