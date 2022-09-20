台灣民意基金會今公布最新民調顯示，蔡英文總統聲望43.8％，逼近新執政困境的臨界點；台灣民意基金會董事長游盈隆提到，最近民進黨府院對於疫苗的強出頭表現非常不妙，權力核心瀰漫的一股逆向、向人民記憶挑戰的氛圍，不要去講「沒有政府幫忙你們買得成？」這些官話，人民聽不下去。

至於行政院長蘇貞昌這次選舉將率部會首長輔選，被視為閣揆保衛戰；與會的時代力量前立委徐永明認為，選後會不會換閣揆，要看民進黨怎麼定義勝選，因為之前就傳出台北如果贏，就是平盤，黨主席的職位就不會變動。

今天民調公布顯示，國人對民進黨政府保衛台灣能力的信心，4成1對民進黨政府保衛台灣的能力有信心，約5成2沒信心；游盈隆說，現在已經沒有「辣台妹」了。蔡英文2019年藉由「辣台妹」對抗習近平。現在中國軍演進到小琉球，蔡英文若無其事的參加美食展。「民眾真的會相信你這一套嗎？四個飛彈都往你頭上飛過去了」。

前立委林濁水則諷刺，「真的有個『辣台妹』嗎？」蔡總統最大問題是遇到具體事情，猶豫不決，然後開始放話。現在的蔡總統與過去蔡總統其實是一樣的。

林濁水說，從最近的共軍演習軍、無人機侵擾金門，民眾對政府的決策是不滿、不耐煩，蔡政府的決策羅生門，還有替總統放話不斷出來，這樣人民怎麼相信總統呢？

林濁水說，要政府不軟弱不是說就是要冒進，但民眾無法感受到政府不軟弱、不冒進的政策，甚至沒有感受到政府有努力往這方面做去的努力。

徐永明也說，從這個趨勢，加上信心危機，下個月會不會是支持度的交叉呢？這對年底選舉一定是個警訊。

游盈隆表示，就民意支持度，2020年的快樂時光已經一去不返，現在已經到了一個轉折階段，年底選舉，民進黨政府不再享有民意支持的強大後盾。

他說，今年7、8月，內閣自己出來放的火也很多，數位中介法、台南殺警案、衛福部疫苗採購合約封存30年的爭議，及到底民進黨政府去年有沒有擋民間買疫苗，都是挑戰人民的記憶。