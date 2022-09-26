士林地檢署於26日舉辦「地方公職人員選舉查察分區座談會」，由檢察長繆卓然主持，法務部部長蔡清祥、檢察司司長黃謀信、最高檢察署檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝等檢、調、警、廉、移民等單位針對選情分析，以及查賄及反賄具體措施等提出報告。

蔡清祥提示本次選舉查察工作綱領之3項重點及6項具體作為，針對查賄制暴、防止境外勢力介入選舉、儘速查辦假訊息、防制幽靈人口、杜絕選舉賭盤、掃蕩地下通匯，要求加強橫向連繫，以利落實執行，另轉達行政院院長蘇貞昌指示，因應全國性公民複決投票，治安之維護尤其重要，期許與會各機關防範過去、因應未來。

邢泰釗分享查賄經驗，就選舉查察偵查要領予以重點提示，強調魔鬼藏在細節裡，而賄選是選舉的小偷，偷掉社會的正義，並具體指示要重視民眾檢舉、要有效佈雷，鼓勵大家查賄要即時，且態度公正、堅定，並嚴守程序正義，依據證據客觀判斷，不受任何外力不當干擾，一起捍衛民主法治，獲得人民信賴。

繆卓然表示，致力查賄制暴、杜絕假訊息、嚴辦境外勢力介選、防杜幽靈人口及嚴查選舉賭盤，並彙集各單位查緝能量，持續落實各項查察賄選工作。