111年地方公職人員選舉將於年底登場，因應激烈的選戰，為確保選舉能在公平、公正、公開的前提下順利完成，桃園地檢署主任檢察官劉書玉率同5名檢察官小組成員至桃園警察分局，檢警共同召開座談會，討論查賄制暴以淨化選風。

桃園警分局分局長黃富村表示，自各參選人正式登記起，分局即規畫編排高密度巡邏網，落實各參選人競選總部、服務處及住所安全維護工作，強化與各競選團隊的溝通工作，保持密切聯繫以即時掌握治安維護等相關資訊。

黃富村說，另一方面則針對選舉期間有心人士可能透過暴力、賄選、散佈假訊息等方式妨礙選舉公正，加強情資蒐報，違法行為只要經發現立即嚴查嚴辦，絕不容許任何非法行為影響選舉。

主任檢察官劉書玉表示，這次九合一選舉查察工作面臨3個挑戰，第1個是地方型選舉更容易有結構式或是包裹式賄選，第2個是假訊息快速傳播影響選舉公平，第3個是境外資金介入選舉妨害選舉公正。

劉書玉指出，將進行3項重點工作，包括嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息及嚴辦境外資金，要防杜境外資金介入選舉影響結果，必須掌握賄選熱區提升佈雷成效，同時強化科技查賄防範數位賄選、打擊暴力、賭盤包括掃蕩幫派及組織犯罪、防杜虛設戶籍，對假訊息應嚴查速辦，以降低負面效應，並且強力掃蕩地下匯兌以阻絕境外資金介入選舉。