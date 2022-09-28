年底選戰進入倒數，兼任民進黨主席的總統蔡英文近期頻為黨內參選人站台，引來質疑。有網友26日在DCARD上發文列舉最近國內發生的大事，砲轟蔡總統的臉書上竟然幾乎都只是與選舉、黨務相關的貼文。該文也引來許多人回文並狂酸蔡英文。

有網友在DCARD上表示，最近國家大事應該包括電力不穩、匯率狂貶、股市破底、物價及房租飆漲、通膨居高不下、地震等，對於蔡總統臉書幾乎都是選舉、黨務相關的貼文，該網友感到無奈。

細數蔡英文的臉書貼文，從918大地震那天算起，包括直播在內的文章共有31篇，其中有16篇是關於選舉、黨務的貼文；另外有7篇是與地震相關的貼文，1則是與證嚴法師會面，其餘文章則是包括接見捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」德拉霍斯（Jiří Drahoš）主席訪團、公布台灣入境居家檢疫措施，將分兩階段開放等。

該文讓許多網友有感，並紛紛回文表示「真的，就只會選舉而已！但最嚴重的是一大堆人支持」、「她就只會選舉，不然還能怎麼辦？」、「她的專業就是造勢選舉高手」、「笑死，行政中立」、「每天狂發選舉造勢文，疫情高峰時都沒這麼認真」。