針對民調公司26日發出的各縣市民調數據，國民黨苗栗縣長參選人謝福弘表示，這份民調發現除誤差值高達4.99％、誤差奇高，再加上回答尚未決定以及拒絕回答的比例高達48.25％，也就是苗栗縣有將近一半的民眾不願意或不敢表態，突顯出苗栗縣長的選舉氣氛籠罩在恐懼當中，更讓這份民調數據嚴重失真。

謝福弘指出，整份民調有幾項資訊值得關注，除了民調抽樣的樣本數偏低，誤差值奇高，居然高達4.99％，就已經嚴重影響民調數據的參考價值。

另外，苗栗縣民眾回答尚未決定以及拒絕回答的比例高達48.25％，是所有縣市當中最高的，也是極為罕見的現象，這在其他縣市未曾發生，顯示苗栗縣長的選舉氣氛已形成民眾不敢公然表達心聲，不只恐懼造成選舉風氣扭曲，更是民主的倒退。

謝福弘強調，除不久前剛落幕的坤輿掩埋場在7月發生過黑衣人暴力襲擊自救會成員、對民眾噴辣椒水的極端狀況，讓苗栗籠罩在恐懼當中，現在就連投票選出理想縣長這樣的民主機制，苗栗縣民都不能暢所欲言，如果選錯人，未來苗栗只會民主退步，安全退步，可以預料到經濟發展也將退步。

謝福弘表示，苗栗不能成為又老又窮又黑的縣市，苗栗人要勇敢選擇善良、專業有誠信的候選人，未來他擔任縣長，除了要替國民黨守護藍天，還要用10大幸福建設帶動苗栗經濟、教育、社會福利及觀光快速發展，更要贏回苗栗人生活良好環境，讓苗栗鄉親擁有免於恐懼的自由。