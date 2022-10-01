苗栗縣長參選人鍾東錦1日晚間在苗栗市競總廣場舉辦萬人造勢晚會。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

鍾東錦競總主委蔡麗卿猛批對手徐定禎只會說空話。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長參選人鍾東錦1日晚間在苗栗市競總廣場舉辦萬人造勢晚會，競總主委蔡麗卿等人到場相挺。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長參選人鍾東錦，1日晚間在苗栗市競選總部舉辦萬人造勢晚會，鍾東錦競總主任委員蔡麗卿砲口對準民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，指徐已經選第3次，鴨霸的民進黨總是把被民眾拒絕的人選，強迫苗栗鄉親買單，如果貴為行政院顧問真的有能力，早就應該請總統幫忙，讓苗栗人有感，不要只等到選舉為了選票，才講一些話來騙老百姓。

鍾東錦競總萬人造勢晚會，包括競總主委蔡麗卿、執行長李文斌副議長以及苗栗縣婦女團體、各鄉鎮市地區農會、百工百業公司社團等，都派出代表前往參加。

競總主委蔡麗卿致詞時把砲火對準綠營，認為民進黨提名的參選人徐定禎，已經要選第3次，鴨霸的民進黨總是把已經被民眾拒絕的人選，強迫苗栗鄉親買單。而徐定禎先前所提出的政見，想要用販售砂石作為營養午餐的財源、免費補助老人假牙等，不但財源不穩定、名目不符也無法補助，從縣府官員到一般民眾都告訴他不可行，他還是又提出來當作政見，不知道是無知還是無能？

蔡麗卿質疑，徐定禎說可以直達中央總統府，但貴為行政院顧問的徐定禎，如果真的有能力，早就應該請總統幫忙，讓苗栗人有感，不要只等到選舉為了選票，才講這些騙老百姓的話。

鍾東錦則表示，民進黨執政下薪資成長緩慢，但通貨膨脹飛快，年輕人養自己都有問題，怎麼敢談理想？談希望？所以他的老年福利政策，其實主要是以結合青年政策為目標，在十八鄉鎮廣設日照中心，以及長照幸福家園，透過公辦公營、專業法人機制，用相對便宜的價格，提供給長輩一個更好的生活環境。

鍾東錦強調，期望未來可透過苗栗縣政府、苗栗縣議會、18鄉鎮市公所與代表會四方合作，編列苗栗3節敬老金各1000元，進而提供苗栗縣65歲以上長輩，過年過節生活所需。

鍾東錦表示，當選苗栗縣長後，將於每周定期召開的縣務會議，邀請18鄉鎮市公所首長共同參與，首先要做的事，就是讓苗栗三節敬老金「入法」，透過增修地方自治條例，由縣府負擔2000元、公所負擔1000元，確保每人每年3000元三節敬老金預算來源有所依據。

另外，鍾東錦針對青年政策指出，這也是徐耀昌縣長十分重視的一個面向，縣長還特別成立勞工及青年發展處，提供苗栗青年即時、必要的協助。未來，他也將延續徐耀昌縣長的政策，朝向鼓勵青年返鄉、營造友善青年環境、保障青年就業權益、建置青年創業基地以及輔導青創店家推廣計畫等5大策略，吸引年青人回到苗栗，進而帶動地方觀光與產業的發展。

鍾東錦表示，根據主計處資料顯示，全國平均薪資縣市排名，苗栗縣曾經排在第2名，贏過6都，僅次於新竹，由此可知，徐縣長招商引資的成果十分成功，面對下個階段，除了加強招攬更多優質企業進駐苗栗外，鍾東錦也將著力於保障青年就業的權益，透過獎勵機制鼓勵企業晉用社會新鮮人，給年輕人更多的機會，可以留在家鄉，一方面擁有比都市高的薪資、一方面可以照顧家人，無後顧之憂。