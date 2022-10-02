加薪也搶不到人才，如何解決人才荒，成為台灣企業面對的一大挑戰。但在苗栗竹南，我們看見一家企業自己育才、養才，最終還幫供應商一起栽培人才的故事。

「我們這個產業，政府不會開課、坊間沒有相關教材……，」8月底，時任京元電子資深副總經理李坤光（上圖中）對商周說，十多年前遭遇的人才困境。

利用社群，增加討論與互動

京元電是台灣半導體封測大廠，去年營收達338億元，今年受惠智慧型手機、PC、車用等新產品線接單暢旺，上半年稅後淨利更比去年同期大增9成，營運表現亮眼。

如此企業，也會面臨人才荒？

原來，京元電做的半導體封測，屬於產業中下游，又是利基市場，搶人搶不過IC設計和晶圓代工廠，好不容易把人找進來，卻不知道該怎麼培養，讓他們快速上手。

「這個產業的人才，就是要養，要養起來，只能靠內訓，」李坤光堅定的說。他率先替公司自建E化學習平台、知識管理系統，如此一來，每個人腦海中的寶藏，才可能共享與傳承。

但光有行內知識，還不夠。跟專業無關的行外「見識」，才能真正幫助員工伸長觸角、擴展視野，跟上公司的轉型步伐，面對變化莫測的未來。

要長見識，最好的方式，就是大量閱讀。愛閱讀的他，也曾帶團隊自組讀書會，但幾個月後，卻發現大家才讀了幾本書，無論是效益或廣度，都很有限。

直到京元電開始導入商周共學圈，「我直覺這會有幫助，」京元電品質保證處TQM部資深部經理涂建吉提起當時狀況。

他們找遍市面上的學習產品，卻還是不滿意，後來才注意到，結合閱讀與社群功能的商周共學圈，不只能讀到所有商周內容，還可以發起討論、鼓勵大家留言互動；更重要的是，誰看了多少文章、時間多長，透過後台的數據管理系統，全部一目瞭然。

不過對企業來說，導入教育訓練產品並不難，真正的挑戰在於，如何讓產品發揮效果。

「講簡單一點，我們這些主管，忙工作都忙不完了，叫他們少做一樣是一樣，」李坤光直言，加入共學圈的500多位學員，幾乎都是主管和儲備幹部，平時忙工作都來不及，怎麼有心情騰出時間學習？

主管「丟球」，拚7成閱讀率

知易行難，這門苦差事，還得從高階主管帶頭做起。

李坤光用「投手」形容自己，那，什麼是「球」？

共學圈內有個「請你讀」機制，讓管理者可以選擇文章，並發送給特定人，追蹤他們限期閱讀完畢。這就是李坤光投出的球，平時他只要看到好文章，就會用「請你讀」發出，一天三、五篇，甚至十來篇，他先主動「投球」，等同事「揮棒」，一投一擊之間，讓球隊慢慢動起來。

剛開始，僅有少數同事願意在文章底下留言回覆，京元電邀請更多年輕的儲備幹部與主管加入共學圈後，互動變得更熱絡了，至今1週內完成閱讀率已達到7成以上。

「我現在的閱讀排名，已經掉到第14名，前面的人很難超越！」李坤光笑說。

此外近2個月，李坤光召集學習效果較好的主管群，組織總導師制，由他們每週輪值，固定值班觀察、回覆同仁們的學習狀況。

京元電品質保證處處長余仲毅就是導師之一，也是共學圈裡的「留言王」。他過去就有分享文章給同事的習慣，一做20年，累積上千封電子信，但這樣的電子信，通常只有少數人回應，比較單向。如今有了共學圈，每當他發一篇文，就會有人一來一往的討論，「這種互動感是過去不曾有的！」

當團隊願意共學，也更好建立共同語言、凝聚向心力。甚至，京元電還找供應商加入共學圈，不只自己學，而是產業一起學，這樣才會共好，「大家的溝通、對彼此的尊重會變好，這些在我們平時討論專業時，都可以發現。」

雖然李坤光說，透過閱讀引起的共學效應，比較像是潛移默化的柔性改變，很難立竿見影。但京元電的學習動力，卻很驚人。從今年1月到8月，這500位學員合計的每月總學習次數增加了10倍，每人瀏覽的文章頁數也增加4倍，常登上商周共學圈的大型企業客戶第1名。

縱使眼前的學習之路沒有終點，但京元電早已跨出了第一步，並且堅定的走下去。