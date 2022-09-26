國民黨桃園市長參選人張善政競選辦公室發言人何元楷在臉書發文，爆料日前民進黨桃園市長參選人鄭運鵬舉辦誓師大會，桃園市農會發函給各區農會動員，質疑桃園市長鄭文燦是否動用市府資源，要市農會動員，痛批農會不應淪為選舉動員工具。

何元楷表示，《農會法》第3條指出，農會的主管機關在中央為行政院農委會；在直轄市為直轄市政府。桃園市農會的主管機關就是桃園市政府，而這次桃園市農會動員各區農會人員，參加鄭運鵬誓師大會，讓人合理認為桃園市政府公器私用，拿市府資源來幫鄭運鵬選舉造勢。

何元楷又說，農會的業務主要是保障農民權益、傳播農事法令以及調解農事糾紛等，也就是說農會是來幫助農民，而不是幫助選情！如今卻被拿來當作選舉動員工具，完全違背農會創立之宗旨，令人感到相當遺憾與不齒。

何元楷說，農會不該淪為選舉的動員工具，農會應該幫農民不是幫選情，桃園市府身為桃園市農會的主管機關，鄭文燦請出來說清楚！