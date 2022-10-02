新北市長選舉藍綠持續交鋒，新北市長侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭指出，林佳龍近來提出要把五股泰山輕軌提升中運量，不僅被時任的交通部長林佳龍打臉外，也被自己的發言人質疑蓋輕軌的必要性；林甚至忘記，2018年台中市長林佳龍為了拚選舉，要基層公務員放下「不重要的一般業務」，請醒醒吧，不要一再被過去的林佳龍打臉。

王敏旭說，五泰輕軌是林佳龍擔任交通部長時審查同意，且認為用中運量捷運系統，將使整體計畫經費提高，不符經濟效益且財務不可行。林佳龍為挽救自己的選情，在所不惜的狠狠打臉當年的交通部長林佳龍。

王敏旭表示，林佳龍的發言人過去提到五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌捷運總經費約200億，新北市府要思考興建的必要性，若是為了交通、觀光發展，應該要換個角度想想，把資金用在更適當的地方；林的發言人無疑狠狠打臉林佳龍。

王敏旭指出，新北市局處首長是政務官，除了積極推動政策帶動新北市發展外，也要對政策積極辯護，避免外界抹黑；新北市府全體上下的員工都認真負責處理每項業務。

王敏旭說，反倒林佳龍候選人又忘記，2018年的台中市長林佳龍，曾經要求基層公務員放下「不重要的一般業務」，要求增成組織動員行程替林宣傳政績，這才是真正的把市府當做競選總部。