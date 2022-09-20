林耕仁今天到北區康樂里掃街拜票，並與孩子互動。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁20日表示，看到八德運動中心的直擊影片非常驚悚，質疑為何前1天才宣傳球場，會在震度3級的狀況下導致天花板塌陷？確實會讓人聯想到新竹棒球場，他並呼籲市府啟動「全市公共及結構安全通盤檢查」，讓民眾安心。

林耕仁今天在市議員吳青山、蕭志潔的陪同下，到北區康樂里掃街拜票，並於重陽敬老前夕訪視95歲的潘榮妹奶奶，祝福其健康平安。隨後再到佑聖宮參拜祈福。

針對桃園八德運動中心因地震造成天花板塌陷，工程被比喻為「新竹棒球場」。林耕仁表示，他看到八德運動中心的直擊影片，覺得非常驚悚，還好沒有造成嚴重傷害，實在是不幸中的大幸，他質疑為何前1天才宣傳的球場，怎麼會在震度3級的狀況下導致天花板塌陷？這種情形確實會讓人聯想到新竹棒球場。

林耕仁強調，新竹絕對不能再發生新竹棒球場的公安意外，昨天他也在臉書對新竹市政府喊話，應該即刻針對運動中心、活動中心等公有場館或建築，以及屋齡達一定年限以上危老建築，啟動「全市公共及結構安全通盤檢查」，強化「源頭管理」和「風險管理」，讓市民恢復對市政府公共工程建設的信心，不再擔心害怕。

至於昨天表態支持18歲公民權，林耕仁說，新竹是年輕城市，他接觸各行各業的年輕人，有創業、有上班族、有斜槓青年，無論從事什麼行業，他們都和年輕時剛出社會的他一樣，希望靠著自己的雙手闖出一片天。

他表示，這一代的年輕人，比他那一代更勇敢、更創新、更有想像力，他們有能力與資格參與決定國家的大小事，選擇國家和城市的領導者。

林耕仁說，他支持選舉年齡下修至18歲，這絕對不是討好年輕人，而是希望年輕人扛起國家發展的責任，台灣才有共同的未來。

至於高虹安遭爆博士論文有爭議，林耕仁競選總部發言人徐維遠回應表示，針對外界對高虹安論文的各項質疑，高虹安應該主動向校方提出學術倫理調查以昭公信。