一屍N命？民眾黨新竹市長候選人高虹安日前被指控論文抄襲，在記者會澄清後又被綠營側翼猛打學歷歧視、學霸還補習等話題。前立委孫大千25日在《張雅婷辣晚報》節目強調，國民黨候選人林耕仁不能任由民進黨、民眾黨捉對廝殺，保持沉默恐將被邊緣化。而民進黨無理抹黑的打法並不聰明，因為與年輕世代、中間選民、知識份子，外溢效應將拖累全台灣所有綠營候選人的選情。

孫大千表示，新竹市也是三腳督局面，跟台北市很像，三人對戰最擔心就是掉到第三名，掉到第三名的人，選票就有可能被棄保，因為選舉進入最後階段，只有前兩名有對決的可能。這是國民黨的隱憂，「我今天也有跟黨中央反映，可能要在林耕仁的輔選上，增加他的能見度，增加他發言的狀況。」

「在民進黨全黨圍剿高虹安的情況下，林耕仁也不必要沉默啊！」孫大千說，林耕仁也可以出來，講清楚我們的價值，並沒有要捍衛誰、批判誰。但這場選戰，的確就是一個價值的選擇，但是我們不能夠選擇不講話，因為如果選擇不講話，接下來這個戲碼就沒有我們了，就被推得愈來愈邊，推到舞台邊緣，就掉下去了。只要你的曝光度甚至討論度增加，在這個過程當中沒有缺席，就不至於被邊緣、被排擠。

孫大千指出，民進黨狂打高虹安的模式並不聰明的原因是，第一，新竹市的選民知識程度比較高，不容易受到這樣的誤導，明明人家沒有講的話，塞到人家嘴裡來扭曲，這對選民來說是會反彈的。用這招無法改變新竹的頹勢，因為年輕世代、中間選民、知識份子這次對民進黨反彈的原因，是因為從林智堅的論文門開始，抄襲兩次就已經罪大惡極了，但他不認錯、不道歉，還要死凹到底。

「最蠢的是民進黨沒有搞清楚，這場選戰是有外溢效應的！」孫大千強調，年輕世代、中間選民、知識份子不是只住在新竹，他們住在全台灣的每一個角落，當他們看著你把補習打成罪大惡極，看著你把學歷打成一團抹黑泥巴戰，看著你用盡一切辦法扭曲踐踏別人尊嚴的時候，這些選票會跟民進黨徹底地對立、背離，你以為打的是高虹安，但結果是整個台灣所有的民進黨候選人都會被拖累，年底的選情絕對不是很樂觀。