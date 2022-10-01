民眾黨新竹市長參選人高虹安1日表示，民進黨最近用抹黑、汙衊等惡質選舉招數，彷彿進入綠色文革時代、綠色恐怖世代，無論是辛辛那提學倫單位表示她的博士論文無研究不當、資策會聲明無授權問題，這些事證都已一一反擊，希望市民能用選票一起抵制選舉奧步。

高虹安今天上午參加東區市議員參選人李國璋競選總部開幕活動，包括黨籍參選人宋品瑩、蔡文盛、葉國文、施淑婷、許登淇都到場團結相挺。

高虹安說，面對民進黨用抹黑、汙衊等惡質選舉招數，她都已一一反擊，但反觀前市長林智堅任內的新竹棒球場整修，從3.5億追加到12億，卻只能打兩場就停用，背後到底有什麼內幕？這才是該追究到底的，才是人民有知的權利。

李國璋也表示，他在棒球場出事後，透過議會向市府要棒球場預算追加執行情況，及未全部驗收完成即開幕使用的依據，但這些重要資料卻一直要不到。

此外，高虹安指出，民進黨利用空戰散播不實抹黑她的資訊外，甚至花大錢把惡意抹黑報導的鏡週刊用彩色影印加印數萬份分送家戶，有網友在社群發表粗估這些週刊加印和發送可能要花到500萬，真的大手筆。

高虹安強調，她努力求學認真工作問政，在國會同時得到口袋國會和公督盟評鑑頒獎為表現優秀立委，但因為選舉，她必須兩度到法院提告，為論文和週刊報導抹黑而採取告訴捍衛名譽，呼籲市民在1126用選票來抵制民進黨的選舉奧步。