時指緊蔻？民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，日前爆發慈濟去年捐疫苗曾遭阻擋疑雲，資深媒體人周玉蔻在節目上大罵慈濟，陳時中竟在旁頻頻點頭，被國民黨台北市議員徐巧芯酸「投給陳時中就是投給周玉蔻」。媒體人黃揚明今(25日)在《新聞大白話》節目虧說，陳時中近日竟然切割周玉蔻，還說「怎麼不說投給蔣萬安就是投給周玉蔻？」被他狂酸台北市長唯一贏家將是周玉蔻，還揶揄陳時中本日人設是電視笑話冠軍。

黃揚明表示，蔻蔻姊昨天在節目裡說「投給陳時中就是投給周玉蔻」，她自己講的！自己認證，而且她還說什麼？她說「你喜歡周玉蔻就投給陳時中」，結果今天陳時中說「怎麼不說投給蔣萬安就是投給周玉蔻呢？」「我覺得陳時中他今天的人設，變成電視笑話冠軍，他完全在講笑話嘛！」

黃揚明指出，今天為什麼會有支持誰就是支持誰這個邏輯？關鍵在於他們要站在同一陣線。陳時中前兩個禮拜才在周玉蔻的節目，跟她並肩作戰；然後他去換尿布，周玉蔻說好可愛；周玉蔻在罵慈濟的時候，你在旁邊猛點頭，你跟她是站在同一陣線的。

「今天不管周玉蔻節目怎麼做，我們都尊重，這是資深媒體人她自己的決定。」黃揚明強調，但是她對民進黨沒有虧欠，陳時中你怎麼可以在這時候割袍斷義呢？叫蔻蔻姊情何以堪？難怪今天蔻蔻姊情緒不太好，地圖砲猛開。如果按照陳時中的邏輯，今年台北市長的選舉，只有一個人會當選，那個人叫周玉蔻！因為你不管支持誰都是支持周玉蔻，所以今天的陳時中只是個電視笑話冠軍。