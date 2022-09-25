打蔣反而幫了蔣？民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，近日對資深媒體人周玉蔻「切割」引發熱議。國民黨台北市議員徐巧芯今(25日)在《新聞大白話》指出，周玉蔻與陳時中的密切交心合作，全民看在眼裡、難以切割，而周玉蔻為了幫陳時中助選而攻擊蔣萬安，引發蔣萬安捍衛家人及無辜受牽連者，反而提高的蔣萬安的討論度，讓蔣萬安說的話被台北市民所關注。

徐巧芯表示，選戰還有60幾天，你(陳時中)已經崩潰了，要怎麼樣的崩潰才可以說出「投給蔣萬安，就是支持周玉蔻」？周玉蔻照三餐罵蔣萬安跟他的家人，就是在為了你陳時中助選，當時兩人同框時，陳時中說他很心冷、選舉很殘酷，周玉蔻說「我好心疼喔」。

「周玉蔻這麼心疼你，然後你今天說切割就切割。」徐巧芯說，陳時中說「連結要有證據」，證據多得是。周玉蔻就是最好的反派，只要任何跟她對抗的人，都會變成超級英雄。所以可以看到最近因為周玉蔻的關係，蔣萬安的討論度變得很高，他說的很多話，比方說「全台灣有誰相信周玉蔻是中立的媒體人？」徐巧芯覺得「這句話打到我了」，因為他講出事實來，要捍衛自己的家人，捍衛台北市民，捍衛那些無辜受到連累的人。

徐巧芯指出，很多人問：周玉蔻這個人到底怎麼回事？其實權力就是她的回春藥，工作上雖然表現不錯，但她始終都覺得，別人比她討高層的喜歡，所以她一直很想把所有的機密、權力抓在手裡，比如說陳時中每次都只來我的節目，這代表什麼？我比較大尾！

「陳時中對我阿諛奉承，你看，我在痛罵慈濟的時候，他在旁邊這樣微微地點頭，你們還敢講說我講的話，陳時中不相信嗎？」徐巧芯強調，所以陳時中跟周玉蔻兩個人綁在一起，像柯文哲說「票投陳時中，就是支持周玉蔻」，不是陳時中想切就可以切的，因為他擔任指揮官這兩三年期間，這兩人是如何交心、如何合作，全民都看在眼裡。