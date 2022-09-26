民眾黨新竹市長參選人高虹安近日遭到媒體爆料，高虹安的博士論文涉嫌抄襲，且過去在資策會任職期間曾獲補助赴美研修，但她的博士論文卻大量複製與其他資策會研究人員共同發表的研究案及論文，遭質疑利用公家資源當成職涯跳板。對此，高虹安預告明天（27日）早上將赴台北地檢署提告《鏡週刊》。

高虹安近日多次澄清，她出國的學費，每一分都是自己出的。她也說資策會是權利所有人，都說沒有授權問題，為何身為局外人的民進黨立法院黨團總召柯建銘，要對資策會的調查結果指手劃腳？據技術處和資策會告知，資策會科法中心早已調查過本案無侵權，難道柯建銘這番發言，是要以政治力施壓資策會翻案嗎？

高虹安說，從媒體、側翼、綠營政治人物到現在的立法院民進黨團，為了新竹市長選舉而發動的攻勢一波波襲來。美國辛辛那提大學和資策會早就回應了，而民進黨為了選舉視而不見！我希望高虹安是最後一個犧牲者，我真的希望能夠改變這樣的選舉文化。