民眾黨主席柯文哲（中）、無黨籍台北市長參選人黃珊珊（左）今日一同出席民眾黨籍北市議員參選人陳宥丞（右）的競選總部成立大會，會前受訪。（陳薏云攝）

《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨邀請民眾黨新竹市長參選人高虹安參加「董事長開講」見面會，吳爆料，民進黨參選人沈慧虹在今年農曆年後跟台北市長柯文哲見面，應允接下北市府一個12職等參事的缺，更透露新竹市選情給柯文哲，沈慧虹團隊駁斥此消息。柯文哲今受訪表示，兩人是去年1月見面，多少有談到新竹的事，至於是否跟選舉有關「見仁見智」。

柯文哲、黃珊珊今日一同出席民眾黨籍北市議員參選人陳宥丞的競選總部成立大會，會前受訪談及民嘴爆料內容，柯文哲表示，自己很不願意提起這件事，直指當初最先爆料的是民進黨團立院總召柯建銘，柯表示自己查過，是去(2021)年1月3號跟沈慧虹見面，並強調見面就見面，當時沈慧虹也還沒選舉，只是問一問新竹狀況。

媒體追問是否有提供12職等的官位，柯委婉表示，這屬於個人隱私權，沈沒有講自己也沒有必要去跟講實質內容，「有見過面，這我沒有否認，至於講什麼內容，她沒有提我怎麼講？」而沈慧虹密會柯文哲被質疑有提供資訊給敵人（民眾黨）的嫌疑，柯表示，多多少少會談到新竹的事情，至於是否跟選舉有關，就見仁見智。

柯文哲重申，這件事跟高虹安沒關係，是吳子嘉爆料又不是高虹安，而且要怪就怪老柯（柯建銘），「自己跟黃珊珊都沒有講，是老柯自己爆料的還怪別人。」

另有媒體問及高虹安在臉書所發的網美照，遭民進黨籍參選人沈慧虹批，這些都是前市長林智堅八年政績，柯文哲笑稱，這有什麼關係？如果照同樣標準，民進黨籍參選人陳時中跟國民黨籍參選人蔣萬安都不能出門。

柯表示，因為台北市柯文哲8年政績，有西區門戶計畫、東區門戶計畫、環南市場等，「難道這兩個候選人哪裡都不要去，如果這樣他們在家裡打坐就好了。」