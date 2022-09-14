台中市政府特指派陳子敬副市長代表市長頒獎，並和各受獎人拍照留念，別具意義。(警方提供)

台中市政府警察局大甲分局13日下午4時，在分局5樓禮堂舉行「台中市111年度推動警勤工作及績優民防、義警人員表揚大會」。分局長吳燕山特別感謝民防、義警人員的付出，期許大家能為地方治安及交通工作繼續打拼。

大甲分局轄區民防、義警協勤民力合計有497人，此次接受表揚資深及績優人員共計有52人，其中海墘民防分隊分隊長顏昌等9員及大甲義警分隊副小隊長黃春勝等2員，服務皆滿20年以上，對地區治安貢獻良多。

本次除表揚資深及績優協勤人員，更感謝他們的犧牲奉獻與辛勞付出，同時藉此機會增進協勤人員感情與交換協勤經驗，藉以提昇協勤士氣。台中市政府也特別指派同為警察出身，更是大甲區太白里出生的陳子敬副市長代表市長頒獎，並和各受獎人拍照留念，別具意義。

為落實緝毒、打詐及掃黑等三大治安工作主軸，警察局陸續執行警政署規畫「安居專案」、「斬手行動」等專案行動，掃除毒品及詐欺犯罪工作，成效均獲得佳績。

吳燕山強調，提升治安及交通工作的維護能力是警察責無旁貸的責任，然警力有限、民力無窮，尚需仰賴平日常年無休、犠牲奉獻、出錢出力的民防、義警協勤民力，協助警察維護社會治安。