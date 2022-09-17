台南市長黃偉哲頒獎表揚最年長的據點志工92歲陳李惠美。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

台南市正逐漸邁入高齡化城市，市府透過「以老服老」的方式，積極布建社區照顧關懷據點。高齡92歲的陳李惠美，從2019年起擔任安平區石門社區照顧關懷據點的志工，不僅不吝教導製作古早味美食，還不藏私傳承人生經驗給志工伙伴，17日獲市長黃偉哲頒獎表揚。

市府社會局今天在永華市政中心2樓中庭舉辦「據星英雄，志得其樂─台南市111年度社區照顧關懷據點志工表揚」活動，頒獎給152位高齡志工及10組志工家庭，感謝他們無私的奉獻。

此次表揚的「高齡志工獎」獲獎者，65歲以上有120人、80歲以上有32人，年紀加總超過1萬1000歲；至於「家庭志工獎」的獲獎組，除夫妻攜手結伴參與據點服務外，今年更有婆媳齊心協力加入志工行列，不僅用心推展據點業務，也相揪家人共同以熱忱守護社區。

獲獎者中，最年長的92歲陳李惠美，3年前擔任據點志工後，除經常教導社區年輕人製作傳統糕點，像蘿蔔糕、鼎邊銼等古早味美食，也從不吝嗇分享及傳承人生經驗，她不藏私的精神，深獲社區志工的肯定與讚揚。

至於最年輕的「志工家庭獎」獲獎組，則是西港區新復社區照顧關懷據點的56歲杜素錦及35歲吳佩玲，婆媳倆秉持「助人為快樂之本」的信念，投入據點志工服務，杜素錦更擔任據點主任，每周四親自帶領長者進行健康促進活動，朝在地健康老化、在地幸福生活的目標邁進。

黃偉哲指出，社區照顧關懷據點不僅提供關懷訪視、電話問安、餐飲、健促活動及預防延緩失能等多項服務，同時也是長者聯絡情誼、聊天交換意見的場所，衷心感謝全市384個社區照顧關懷據點，合計高達1萬900名志工伙伴的服務及奉獻，更向其中6681名65歲以上的銀髮志工，致上崇高敬意。