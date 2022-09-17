旺旺文教基金會「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，雲林副縣長謝淑亞感謝大家一起來參與。（張朝欣攝）

旺旺文教基金會「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，旺旺文教基金會主任周哲仁為在場的志工朋友獻上祝福。（張朝欣攝）

旺旺文教基金會「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，民歌手凃佩岑的歌聲令人陶醉。（張朝欣攝）

旺旺文教基金會「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，邱芸子獻唱志工們叫好。（張朝欣攝）

旺旺文教基金會「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，彭正及郭婷筠大受歡迎。（張朝欣攝）

旺旺文教基金會「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，魯冰花的原唱曾淑勤展現好歌喉。（張朝欣攝）

旺旺文教基金會「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，「超級紅人榜」勇闖20關的翁鈺鈞大受歡迎。（張朝欣攝）

由旺旺文教基金會、中國時報、中國電視、雲林縣莿桐鄉婦女會等單位共同規畫的「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，17日在雲林縣政府大禮堂熱情開唱，所有參與藝人都沒有領酬勞，以「奉獻即是榮耀」的精神從事1日志工，來自各領域的近千名志工參加，放下因疫情造成的緊繃情緒，與台上藝人熱情互動、紓解身心靈。

「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會由雲林副縣長謝淑亞、縣社會處長林文志、雲林縣莿桐婦女會執行長關淑華、雲林縣青工會總會長許宥鵬、旺旺文教基金會主任周哲仁等人共同參與，吸引縣內近千名志工到場，大家拿著螢光棒隨著音樂搖擺，陶醉在美好的歌曲回憶中。

謝淑亞表示，她擔任斗六市長時，看見志工早上6點多就在打掃馬路，志工說自己的庄頭自己清掃，才能有好的居住環境，讓她非常感動，目前雲林志工已超過2萬人，大家說「能作就是福氣、沒作就是了去、不作就是壞去」，所以大家都要來當志工，作個有福氣的人，因為有大家，所以雲林才會愈來愈好。

謝淑亞說，2020年衛福部有健康高齡友善城市的獎項，其中有1項「志工活躍獎」，雲林拿到了這個獎。感謝老天爺在疫情趨緩後大家有機會齊聚一堂，一起來聽歌放鬆心情，感謝周主任帶領的團隊，也感謝大家一起來參與，雲林已經上場，接下來要加速前進，邀大家一起來努力。

周哲仁說，僅代表旺旺集團蔡衍明董事長，為在場的朋友獻上祝福，董事長認為只要每個人在家孝順父母、敬重長輩，出社會後有空閒出來志願服務，從家裡到社會都能作好，這樣台灣就會是1個和諧安定的社會。

周哲仁指出，感謝志工伙伴們這幾年的服務，面對這2年疫情，整個社會比較動盪，還好有志工們的付出，讓社會得以維持平穩，感謝大家。也感謝所有參與演出的演藝人員，他們是沒有酬勞的，願意撥空來參加演出當1日志工，非常令人感動。