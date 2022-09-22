行政院長蘇貞昌今（22日）下午接見來訪的捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）訪問團。蘇貞昌對於捷克為台灣發聲表示感謝，尤其受到疫情衝擊，兩國彼此互捐口罩、疫苗是善的循環，由於邊境政策將調整，也歡迎捷克人民到台灣旅遊。

蘇貞昌表示，訪問團遠道而來，兩國雖然距離遙遠，因為同樣都是堅持自由、民主、人權的國家，並且擁有非常熱情友善的人民、重視教育文化、風景優美；兩國在民主轉型、社會開放進程非常相似，參議院議長韋德齊來訪曾引起轟動，我國對於捷克有非常大的好感、好印象。

蘇貞昌說，捷克國會多次通過對台灣友善的決議，尤其受到疫情衝擊，彼此互捐口罩、疫苗是善的循環，讓兩國更為接近，打下好的基礎。兩國互動綿密，訪問團將和我國簽署半導體、教育合作備忘錄，非常樂見，感謝捷克在國內通過友台決議、為台灣發聲參加國際組織，表達重視與感謝。

德拉霍斯說，捷克與台灣遙遠卻共享共同價值，兩國都充分珍惜自由、民主，很高興台灣成為重要夥伴，捷克政府日前才宣布台灣是捷克印太地區關鍵民主伙伴，整個歐盟只有捷克有如此堅定的立場。

此外，雙方合作在半導體研發，台灣提供捷克碩博士獎學金，幫助捷克建立半導體中心，台灣是智慧晶片設計的領袖，很高興要跟捷克分享；10月底將有台灣各大學院校訪團向捷克學生推廣半導體學程，協助創立捷克半導體環境。

德拉霍斯表示，參與國際組織是分享經驗的重要管道，捷克支持台灣參與世界衛生組織（WHO），捷克參議院日前就通過了強烈支持的決議案，他還希望台灣參與國際民航組織，盼能促成台北至布拉格直航班機。