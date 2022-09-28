新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司近日傳出因組織編制調整，疑有大量裁員，台北市勞動局長高寶華呼籲，如已構成大量解僱，請蝦皮台灣務必遵循法令程序，避免侵害勞工權益，應以維護勞工權益為首重考量。

高寶華指出，依《大量解僱勞工保護法》第2條規定，蝦皮台灣如於單日解僱超過80人，或於60日內解僱超過5分之1的員工，即達到大量解僱門檻；依法應於符合該情形的60日前提出大量解僱計畫書，同時公告揭示相關人員，並在提出計畫書後的10日內勞雇協商且擬定協議書。

勞動局強調，如未依法向主管機關通報，最高可裁罰50萬元；勞動局表示，截至9月27日止，尚無接獲蝦皮台灣大量解僱計畫書，並已函發蝦皮台灣行政指導如有大量解僱情形應盡速通報。

勞動局提醒，事業單位如有大量解僱勞工的情形，務必依法遵循大量解僱程序並與勞工協商；而受解僱的勞工也應留意自身權益是否遭受侵害，如此才能使大量解僱調和機制發揮最大的作用。