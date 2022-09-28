美國總統拜登在聯合國大會宣示不尋求與中國衝突、不尋求冷戰、不要求盟友選邊，奉行一中政策、維護台海和平穩定。隨後舉行的美中外長會談，布林肯向王毅表態「一直以來恪守一中政策」，雙方為G20拜習會創造條件的努力清晰可見。美中關係歷經4年衝撞，終於在摩擦中摸索出相互的底線，民進黨政府需誠實面對美中關係的變化。

美中護欄逐漸扎實

台海8月激烈博弈是一面鏡子，照出美國不支持台獨，大陸未放棄和統的事實，華府和北京透過這次「掰手腕」試探到彼此底線。對比拜登在聯大的表態和先前重提「保台論」，可謂「欲揚先抑」，頗有安撫台灣的味道。事實一再證明，從私下勸說裴洛西放棄訪台，到協調修改《台灣政策法》敏感表述，可以看出拜登對習近平「四不一無意」的承諾是真實的，蔡政府若認為「四不一無意」是對岸的「認知作戰」，是斷章取義的操作，就是天大的誤判。

可笑又可悲的是，蔡政府乃至於整個民進黨，仍然陷在抗中保台的同溫層之中，認為美國朝野兩黨，甚至整個西方自由世界幫定了台灣。不錯，台灣自由民主、經濟繁榮，在全球製造鏈具關鍵地位，已贏得美國及整個西方輿論的好感與支持，但美國有自己的國家利益，美中曾經共管台灣，民進黨若認為拜登政府的支持是空白支票，把「聯美」操作為「綁美」，將非常危險！

蔡政府總把「台灣是美國最信任的夥伴」掛在嘴邊，但從2016年到現在，細數台灣期待美國支持的清單，究竟哪一項成功了？加入CPTPP了嗎？重回WHA和ICAO了嗎？加入新成立的印太經濟架構了嗎？激進反共抗中的前國務卿蓬佩奧，也只在卸任後才開腔支持台獨。反倒是從蔡總統本人到外交部、國安會、駐美代表處、經濟部，屢屢把美國政客當座上賓，逼迫台灣人民吞下軍售、波音飛機訂單。

中美關係護欄逐漸扎實，台美關係發展的底線漸漸浮現，拜登政府積極與北京溝通，大陸也順勢降溫台海緊張，釋出和統方略不變的訊號。廈門政府頒布新版無人機管制條例，意在防範大民用無人機侵擾金門可能造成的軍事衝突風險。國台辦在中宣部舉行高規格記者會公布《對台白皮書》，官媒的解讀和報導多以兩岸經貿成果、維持民間交流等軟性基調為主，側面證實了大陸對台政策不受民進黨抗中和美中外部情勢的影響。

應撤換激進獨派

大陸防疫政策在中共二十大後可能有所調整，部分省市恢復出境旅行團就是前兆。蔡政府拍板「0＋7」重啟國門本月底上路後，陸委會配合中央流行疫情指揮中心的要求，宣布首輪鬆綁兩岸及港澳民間往來的調整措施，但外界期待恢復小三通仍不在列，甚至連恢復台港觀光都落空。困在抗中保台牢籠中的民進黨政府轉不了彎，既看不到美中恢復默契下兩岸關係改善的契機，也看不到對岸藉疫後兩岸交流復常降低台海緊張的意願。

民進黨內並非沒有對兩岸關係理性的建設性力量，但蔡政府已經被獨派架著走向戰場，外交部對聯合國大會2758號決議的聲明，公然切割台灣與中華民國之間的歷史與法理關係，已違背蔡總統「中華民國台灣」的國家定位。

其實，蔡總統上任首兩年仍能維持兩岸基本穩定並平衡處理美中關係，吳釗燮擔任外長後開始暴衝，改變蔡政府就職時設定的國際戰略，2019年民進黨選情不利，以製造外部壓力訴求內部團結，全面走向抗中保台之路，兩岸關係急遽惡化。

美中關係趨向可控，無論出於避險或團結台灣的需要，九合一選舉後，蔡總統都應該走出抗中保台迷思，撤換走火入魔的激進獨派，換上有心務實平衡美中與兩岸關係的官員，以恢復民間交流降低兩岸對抗強度。（系列完）