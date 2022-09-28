美國前國務卿蓬佩奧再度訪台，他28日在蔡英文總統、高雄市長陳其邁等人陪同下，前往參加「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」， 蔡英文表示，感謝蓬佩奧再度訪台，到高雄拜訪相關企業、與台商交流，期待未來台美之間有更多交流合作。

蔡英文表示，這次蓬佩奧到高雄拜訪企業，跟台灣產業界還有台商交流，相信雙方都有滿滿的收穫，期待未來繼續努力，讓台美之間有更多交流合作，她也要感謝台商朋友一起來拚外交，讓世界各國更加認識台灣。

蔡英文指出，台灣持續的走向世界，世界也持續走進台灣、看好台灣，投資台灣3大方案到這個月，已經有超過1250家企業累積投資金額將近1.8兆元，他們要讓世界不只看到台灣良善的力量，也要讓台灣的經濟力量讓世界看到，並成為全球經濟的關鍵力量。

蔡英文說，台灣半導體產業是世界焦點。許多外國貴賓都向她表達希望能夠跟台灣半導體產業加強交流。這段時間他們也努力提升台灣半導體產業的優勢，例如成立半導體學院，目前已經跟6間學校合作加速培育人才，同時也持續打造在台灣的半導體聚落。

陳其邁表示，感謝蓬佩奧在協助台灣參加國際組織、民主社群等，都做出積極貢獻，蓬佩奧造訪台灣也帶來台美之間堅定友誼的保證，對台灣來說有非常大的鼓舞作用。

陳其邁指出，高雄是前進東南亞市場最重要的樞紐地帶，也是印太地區航線最繁忙的地方，高市府配合蔡英文總統大南方大發展戰略，積極推動產業轉型，帶領廠商布局全球，高雄這2年招商5126億，營業銷售總額達5.5兆。選擇高雄，就是投資台灣最好的地方。