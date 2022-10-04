英國美聲天后莎拉布萊曼（Sarah Brightman）原定2020年登台演出，不料全球疫情爆發，只好抱憾宣布取消，終於傳出好消息，確定在今年12月來台開唱，並且將在台北、台中、高雄、屏東盛大巡演，更首次把「莎拉布萊曼聖誕派對演唱會」帶來亞洲，讓台灣將成為亞洲第一站。

莎拉布萊曼擁有天籟般的好歌喉及超越3個高八度的歌唱音域，也是唯一一位曾同時獲得美國告示牌排行榜舞曲與古典音樂榜冠軍的歌手。歷年專輯全球銷量突破3000萬張，在超過40個國家共計獲得180張黃金唱片及白金唱片的銷售認證。

她以演出聞名於世的《歌劇魅影》中的克莉斯汀愛爾達一角聲名大噪，據傳音樂劇大師韋伯便是以莎拉為原型打造出克莉斯汀這名角色。1987年《歌劇魅影》發行倫敦版原聲帶，全球銷量超過4000萬張，成為銷量最佳的音樂劇原聲帶。莎拉布萊曼與知名男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）合唱的單曲《告別時刻》，更是一舉將她推上事業高峰，全球熱銷1200萬張。

此外，她的個人專輯《重回失樂園》、《月光女神》、《一千零一夜》以及《真愛傳奇》均登上告示牌排行榜，莎拉布萊曼也隨著這些專輯的發行至世界各底舉辦無數巡迴演唱會，是首位2度受邀至奧林匹克運動會演出的歌手，分別是1992年巴賽隆納奧運與2008年北京奧運。莎拉布萊曼因其對音樂的傑出貢獻，獲得世界知名好萊塢星光大道的星星徽章。

莎拉布萊曼將於12月14日至12月18日從高雄出發，分別在台中、台北及屏東展開巡演，也是首次將聖誕節限定的派對演唱會帶到亞洲與歌迷們相見，將用她的美聲帶給台灣歌迷不一樣的聖誕節，門票將於本周四（6日）上午11點全台啟售，購票請洽寬宏售票、全國萊爾富、OK便利商店。