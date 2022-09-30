據香港《經濟日報》報導，壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司，被控串謀勾結外國危害國家安全等罪，案件今（30日）於高等法院再作案件管理聆訊。黎智英因健康問題沒有出席聆訊，黎智英方面透露正申請英國御用大律師候批。法官表明不會批准任何押後審訊之申請，案件將如期於12月1日開審，審訊維持30天。

報導稱，被告黎智英（73歲），今天因健康問題沒有出庭應訊，由代表律師出庭應訊，據悉與新冠肺炎有關。另3名被告為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司。案件今進行第2次案件管理聆訊，由3名《國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理。

報導稱，法官杜麗冰表示，為使12月1日之審訊運作順暢，就控方開案陳詞及承認事實等訂下呈交時間表。另外，杜麗冰表示，留意到日前上訴庭處理黎就手令之上訴時，律政司一方提及黎的手機內之新聞材料，部分或屬與案有關之潛在證據，杜麗冰明言不會因此而批准任何延誤審訊之申請。李運騰亦指出，得知手機內有8000個項目，而法官陳嘉信亦已就手機內屬新聞材料之項目作出定斷，故不會批准任何押後申請。

黎智英及3公司被控1項串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及或複製煽動刊物罪。黎智英則另涉1項勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。