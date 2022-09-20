榮獲坎城影展「基督教評審團大獎」與法國凱撒獎國際知名導演席沙克（Abederrahmane SISSAKO）推出的台灣首部跨亞洲、歐洲、非洲合作的劇情長片《芳香嶺》（La Colline Parfumée）昨（19日）在高雄鹽埕區舉行開拍儀式。席沙克說早在2002年舊作《等待幸福》便開始思考華人與非洲間的關係，2019年經監製王琮引薦台灣自由開放的電影創作環境，來高雄勘景時深受當地熱鬧的街市攤販與質樸的本土文化所吸引，並對台灣悠久的品茗文化與熱情好客的族群性格留下深刻印象，新作《芳香嶺》即將為全球觀眾呈現台灣獨特的城市景觀與傳統民俗。

該片描述非洲象牙海岸女孩艾雅（Nina Mélo飾）在等待婚禮公證儀式時，看見一對華人男子與非裔女子未婚夫婦正在調笑，恍惚間如夢似幻地艾雅來到異地台灣一處熱鬧的非洲人聚集區，在一間專營茶葉出口貿易商行工作，邂逅茶行老闆王才（張翰 飾），2人透過茶藝知識的學習交流而展開一段跨越文化相知相惜的愛情故事。另一方面，王才與結縭多年的妻子張英（吳可熙 飾）、兒子王立本（張豐豪 飾），卻因一段不為人知的陳年往事，陷入一場暗濤洶湧的家庭糾葛。各自背負過往陰影的艾雅與王才，能否經得起周圍偏見與考驗，圓滿這段萍水相逢的愛情。

近年來文化內容策進院推動臺灣產業人才與國際合作，《芳香嶺》結合文策院的國際合作投資專案計畫、高雄人投資，及台灣、法國、比利時、盧森堡、茅利塔尼亞等多國團隊聯合製作，除高雄作為主要拍攝點外，將在全臺各地如臺北、桃園、南投及非洲象牙海岸、維德島進行拍攝，臺灣男女主角張翰、吳可熙也會於12月前往非洲維德島參加演出。作為首部亞洲、歐洲、非洲三地合作的劇情長片，面對來自各地工作人員合作上可能產生的問題，席沙克與製片團隊表示已做好充分準備迎接挑戰。