民進黨參選人黃秀芳找來基隆市長林右昌站台，一起到訪扇形車庫，未來將從扇形車庫出發，活化當地文化地景。（吳建輝攝）

彰化縣長王惠美26日公布競選總部發言人，將由彰化縣農會總幹事張建豐出任，因農會結合地方政治、經濟及社會網絡，在台灣經濟與政治發展扮演重要角色，縣農會總幹事掌握雄厚的基層實力，為王惠美競總注入新的活力;同日民進黨參選人黃秀芳找來基隆市長林右昌站台，一起到訪扇形車庫，未來將從扇形車庫出發，活化當地文化地景。

選戰倒數61天，彰化縣長王惠美競選總部公佈首位競總發言人，這也是王惠美從政28年以來，首位欽點的發言人；今年才41歲的張建豐，過去在員林果菜市場服務10年，經歷副總經理、經理，去年獲遴聘成為新任彰化縣農會總幹事。

張建豐說，過去選舉有太多政治口水，模糊執政者所做的努力與成果，未來首要任務就是捍衛王縣長過去縣政成果，大力宣傳政績、未來願景，讓王縣長繼續拼縣政；王惠美則說，張建豐是她從政史上第一位授權的發言人，打趣的說希望媒體大哥大姐能溫柔對待。

同日林右昌到彰化與黃秀芳分享基隆經驗，從彰化鐵道園區談到都市美學與未來發展，林右昌誇彰化文化歷史底蘊深厚，用自己過去基隆經驗，分享不是花大錢才能做事，黃秀芳也提到未來將針對營造彰化文化品牌著墨，盤點周邊資源，把彰化建縣300年的文化底蘊呈現出來。

黃秀芳提到，未來有機會上任的話，將強化家執行的文創產業，串連地方文化場域，結合社區營造、村落發展等，未來也將爭取在彰化興建國家級中台灣流行音樂中心，堆動一鄉鎮一文化一特展，發揚彰化地方傳統文化。