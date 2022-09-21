研發7年，做為美國空軍下一代主力戰略轟炸機的B-21「突襲者」(Raider)，終於即將在今年12月揭開它的神秘面紗。負責研發的諾斯洛普格魯曼(Northrop Grumman)表示，在12 月的第一星期，就會以「有限公開」的方式，與公眾亮相。

美國空軍採購執行官安德魯•亨特(Andrew Hunter)在空軍協會的空中、太空和網絡會議上，向媒體宣布了B-21的公開時間，該活動將在加州帕姆代爾(Palmdale)的研發工廠舉行，據諾斯羅普格魯曼公司在新聞稿中表示，此次活動將「限制邀請，只提供 B-21 的獨特視角」也就是參與者只能看到一些特定角度，可能像是進噴氣口，座艙，彈艙蓋，或是起落架都會被遮蔽，防止有心人士收集任何有關設計的機密。

諾格公司航空部門副總裁楊道格(Doug Young)表示：「B-21是有史以來最先進的軍用機，是開創性、創新和卓越技術的產物。」

2015年，諾格公司打敗了波音、洛馬，獲得B-21研發合約，這並令人意見，因為諾格公司就是B-2轟炸機的承包商，B-21在許多技術都沿襲自B-2。諾格公司表示，有6架B-21正在生產中，首飛計劃在2023年進行。

美國空軍在2023 財政年為B-21提供50億美元，其中17億美元的採購資金，但沒有透露將購買數量。總體而言，為維持美國空軍的戰略轟炸機規格，據信購買量至少100架。預估每架B-21 為5.5 億美元。

目前只有極少數人看過B-21，美國空軍快速能力辦公室主任華爾登(Randall Walden)是其中之一，他說首架B-21 轟炸機已經離開生產線，並進入校準設施。他在接受媒體訪問時說：「它有起落架、有輪子、有翅膀。看起來真的像一架轟炸機。」