美國空軍撥出49億美元的研發資金，提供給5大軍事工業公司，以研發下一代戰鬥機所需要的先進引擎，稱為「自適應發動機」(adaptive cycle engine ,ACE)，或稱「可變循環式發動機」(Variable cycle engine,VCE)，這種引擎具有更省油與推力更大的優點。

防衛新聞(Defense News)報導，獲得研發委托的5間公司都非常著名，包括通用電氣公司(General Electric,GE)；普惠公司(Pratt & Whitney,PW，屬雷神集團的子公司)；波音公司(Boeing)、洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)，剛好是美國前5大的軍事複合體；根據美國國防部的合約公告，每間公司都先取得9.75 億美元的研發資金，各自交出自適應推進計劃的原型引擎。

自適應發動機是現行渦輪扇引擎的下一階段改進，能夠更善用不進入核心機的旁通氣流，使得引擎更為省油。通用動力是最早研發自適應發動機的集團，早在1990年代，與普惠爭取先進戰術戰機(ATF)計畫時，就已經提出YF-120自適應發動機，然而美國空軍認為新技術可能不成熟，最終仍選擇設計較傳統的普惠F119發動機，也就是後來F-22猛禽戰機的心臟。

GE Adaptive Cycle Engine

之後，美國空軍又選擇普惠公司的F-135發動機，做為F-35聯合打擊戰機的動力源，自適應發動機的研發工作又再次順延。

如今，美國空軍開始設想F-35的下階段大改進，這一次終於輪到自適應發動機的換裝工作，美國空軍表示，原型發動機的工作(設計、分析、工作台測試、原型發動機測試、武器系統集成)，必須在2032年7月前完成。

到目前為止，戰機引擎的市場一直由通用電機和普惠公司兩大集團主導；通用是世界最大的航空引擎製造商，而普惠排名居次。兩家公司內部都有自適應引擎的研發專案，通用電機的原型引擎是XA100，在2020年12月第1次運作；而普惠的XA101在2021年首次運作。

至於波音、洛克希德馬丁、諾斯洛普格魯曼，這3家並非專門設計航空發動機的公司，為何也獲得研發資金？可能是供提供飛機設計經驗。

美國空軍部長表示，如果在 F-35的下階段改進，能夠安裝自適應發動機，將可進一步提升動力與航程。