黃嘉千《明星養老院》表現精彩。（金星文創提供）

正在打離婚官司的黃嘉千，昨晚原訂要出席觀賞音樂劇「夢幻愛程」(TheFantasticks)星光場，未料人未出現，被媒體寫成「行蹤成謎」，她今表示有去看歌舞劇，只是比較低調沒有打擾到旁人。

她打趣說雖然在舞台劇《明星養老院》飾演失憶的女明星，但她真沒失憶，該看戲就看戲、該演戲就演戲，正常過日子。而原定的工作一切照常，即將再度演出《明星養老院》，黃嘉千感性的說，能在疫情期間看齣好戲，是種難得的自由，更該大膽享受。

黃嘉千認為這2年整個世界都翻轉，疫情、地震，出現了許多以前不曾發生的事，讓《明星養老院》這個「失憶女明星」角色更顯可愛，因為她活在自己的世界裡忘了旁人，所想都是美好，有意見就直說，不必顧忌旁人、也不需要修正，演出這樣一個角色的本身，就是一種享受。而且她在舞台上又演又唱還彈琴，都是喜歡的事，每次演出《明星養老院》，都覺得在度假。

黃嘉千覺得疫情改變了世界，既然有這麼多事情不能控制，更應該樂觀，對曾經擁有的，表達滿足跟感謝；她知道劇場界普遍受到影響，建議觀眾不要害怕，因為人生本來就是起伏不定，沒有一路順遂的，若因害怕不敢去嘗試，往往沒辦法看到新的世界。建議這段日子受到疫情影響的朋友更該來看戲，幫自己安排一段很享受的時光，也是一種自由。

《明星養老院》12月23-25日在台北國父紀念館演出，目前享有88折早鳥優惠票，售票請洽udn售票網。