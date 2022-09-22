雲林縣長張麗善、社團法人銀光未來創新協會創辦人朱立倫、理事長許育寧、大埤鄉長林森寶、雲林縣衛生局長曾春美今（22日）到大埤鄉酸菜文化館關心長輩配鏡情形。（周麗蘭攝）

雲林縣2019年起辦理「雲林愛老眼鏡」專案活動，迄今造福超過1萬8000名長者，經費由現任國民黨主席朱立倫透過社團法人銀光未來創新協會引介無名氏捐贈，原定2萬個名額，銀光協會再持續捐贈，縣府衛生局為方便偏鄉老人配鏡，在土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、大埤鄉、古坑鄉、林內鄉舉辦下鄉巡迴配鏡服務。

縣長張麗善、社團法人銀光未來創新協會創辦人朱立倫、理事長許育寧、大埤鄉長林森寶、雲林縣衛生局長曾春美今（22日）到大埤鄉酸菜文化館關心長輩配鏡情形。

張麗善表示，感謝銀光未來創新協會創辦人朱立倫體恤長輩用眼問題，在雲林縣捐贈3萬副眼鏡，這次巡迴沒有眼鏡行及驗光師的鄉鎮，由縣內熱心公益的專業驗光師為長者服務，鄉親可以挑選喜愛的鏡框，這是非常體貼的善舉，感謝社會各界大家共同付出，為長輩解決視力問題。

朱立倫表示，非常高興再次來到雲林，推動愛老眼鏡配鏡服務計畫走入偏鄉，雲林愛老眼鏡專案畫相當成功，並且在偏鄉沒有驗光師和眼鏡行，透過偏鄉巡迴配鏡服務，幫長輩們驗光、檢查眼睛、配鏡，未來也會持續推動。

因排隊配鏡的人不少，現場也提供長者觀於認知功能、行動、營養、聽力、視力、憂鬱等6大面向評估，以了解長者是否會有跌倒、骨折、失能、住院等風險，及早運用資源延緩失能。

衛生局長曾春美表示，感謝本縣36家驗光所共同參與愛老眼鏡專案計畫，長輩或家屬可先與貼有「雲林愛老眼鏡」標章的眼鏡行電話預約，衛生局網站可查詢，再依約定時間攜帶身分證正本與影本前往驗光配鏡，每人終身限領一次，長者如選擇非愛老眼鏡專區，差額自付。

曾春美提醒長者，老花眼鏡僅適用於報章雜誌等近距離閱讀使用，行走時請勿配戴。