國民黨新竹市長參選人林耕仁（左二）12日提出「青年公共參與」政策，邀請年輕人實際參與公共事務推動，共同思考城市的未來。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁12日提出「青年公共參與」政策，包含增加新竹市青年事務委員會青年代表比例、定期舉辦青年參與公共事務論壇、公開票選青年委員會市政提案、擴大在地青年市府工讀實習等4大方向，邀請年輕人實際參與公共事務推動，共同思考城市的未來。

林耕仁表示，青年的活力，是城市進步的動力，他年輕時活在「把自己照顧好」的年代，但現在青年世代早已透過各種管道，表達對政治與公共事務的關心，深深的推動城市進步和蛻變。

因此，推動青年公共參與，要從相信年輕人開始，並且落實賦權年輕人，且不只打造友善參與公共事務的平台與環境，更要通過公平、公開、公正的機制，提供年輕人實踐理想抱負的舞台。

林耕仁所提出的「青年公共參與」政策，包含提升新竹市青年事務委員會功能，增加青年代表比例，強化青年委員代表性，跳脫純諮詢角色，實際參與政策執行。

其次，定期舉辦青年參與公共事務論壇，鼓勵青年參與公共事務，探討可行的市政提案，針對地方需求與國際趨勢持續推動多元青年政策。

另，還要公開票選青年委員會市政提案，得票數前3名列入施政參考，並由相關部門評估與政策研擬，邀請提案的青年委員共同參與。

最後是定期盤點市政府職缺資訊，擴大在地青年申請實習工讀機會，加深青年對於政府部門運作的認識與理解，並啟發青年參與公共事務的熱誠與投入。

林耕仁說，新竹正處於關鍵的轉型時刻，青年世代不會缺席、也不能缺席，從永續、經濟、文化、教育、交通、科技到城市美學，期待各領域都能注入青年活水，為城市帶來改變。