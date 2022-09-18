民進黨緊咬國民黨桃園市長參選人張善政昔日農委會委託研究計畫爭議，新竹市前市長林智堅昨喊話，誠信比選市長重要。國民黨前立委高思博直言，一個已經被兩所學校認證沒誠信的人，一個沒寫過委託研究報告，只有抄過研究報告的人，好意思大放厥詞，全身糞還到處跑的，令人大開眼界。

高思博表示，他可以體諒林智堅只有唸過大學，可能分不清楚委託研究報告跟學位論文的差別，既然不懂就要問，怎麼還敢厚著臉皮上台放話呢。

高思博指出，一個已經被兩所學校認證沒誠信的人，一個沒寫過委託研究報告，只有抄過研究報告的人，好意思大放厥詞。真是看過往別人身上潑糞的，沒看過自己全身糞還到處跑的。

高思博強調，農委會要求作一份整理國外作法的報告，不引用梳理多方資料，難道要自己瞎掰嗎？ 林智堅如果不懂，看要不要回去請教陳明通，比較不懂委託研究跟學位論文的差異，就多問好嗎？