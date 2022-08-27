資深媒體人黃揚明。 （資料照片）

對於前民進黨立委鄭寶清會不會宣布參選桃園市長？資深媒體人黃揚明認為，鄭運鵬在本命區的民調是崩盤的，鄭寶清一但參選，就是壓倒駱駝的最後一根稻草。

黃揚明披露，鄭寶清在意的就是兩件事情，一是民進黨的民主價值，另外一個就是民進黨創黨的清廉勤政愛鄉土在桃園還有沒有辦法繼續。這兩項價值會不會成為他決定參選的動力？

黃揚明27日在中天電視《大新聞大爆掛》直言，鄭寶清和賴香伶的整合已經破局，鄭寶清就要思考，如果和民進黨火車對撞，有沒有能量？因為鄭寶清是桃園在地人，有可能拿到南桃園泛綠客家選票，鄭運鵬2015年遷戶籍到桃園，但主要在北桃園耕耘，影響力沒辦法進入南桃園。鄭寶清一宣布參選，鄭運鵬直接出局。

不過黃揚明強調，林智堅退選後，鄭運鵬連在本命區也就是龜山蘆竹的民調，是崩盤的，鄭運鵬警訊已經產生了，所以鄭寶清一但參選，就是壓倒駱駝的最後一根稻草。