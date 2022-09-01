邊選舉邊護高端？高端疫苗EUA通過滿1年，有立委呼籲公布保護效益報告。民進黨台北市長參選人陳時中今天說，高端還沒有相關資料，不過世界衛生組織正在做3期試驗，做出來就會公布。PTT鄉民炸鍋怒酸：「二期都沒有還有EUA？」、「晚了我們就不要了」、「大家都打完了你才在做實驗」。

民眾黨、國民黨立委接連質疑，衛福部去年通過高端疫苗緊急使用授權（EUA）時，要求1年內提交保護效益分析報告，不過至今仍不見相關報告蹤影。陳時中31日上午前往台北市選委會登記參選市長，在致詞後接受媒體聯訪表示，若立委連這個都不了解，討論這問題就失去了實質意義。

陳時中說，高端目前沒有完整第3期試驗，所以沒有保護效力資料，只有對比式資料，這些都公布過了，且世界衛生組織（WHO）正在做團結試驗疫苗（STV）3期試驗，結果出來後WHO就會公布。

PTT鄉民炸鍋：「二期？」、「二期都沒有，還有EUA？」、「業務上線中，現在不選市長啦」、「都超過交報告時間了」、「沒空，在忙選舉」、「還在試驗？」、「是不是全世界三期作最久的新冠疫苗啊」、「晚了我們就不要了」、「當初給高端的期限是一年內，超過了衛福部都無所謂欸」、「連二期都沒還想賣國外」、「要多久？」、「都過一年了高端還在混」、「老師跟我要報告，是不是也可以這樣說？」。

還有人酸「老師，我畢業論文寫完了，只是還在內部審查中，等到審核完就會發布，可以先讓我畢業嗎？」、「高端業務很急？」、「圖利廠商天經地義是嗎？這樣說都不會臉紅」、「三期可能要做一百年」、「台灣打那麼多沒有資料嗎」、「EUA條件不滿足也繼續騙」、「30年後還是在三期試驗中吧」、「大家都打完了你才在做實驗」、「然後就直接打進人體了，舒服」、「一年過了資料拿不出來，七月不是很兇？」。