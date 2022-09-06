國民黨台北市議員徐巧芯5日公布民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室分機通訊錄，隨即遭競辦怒批違反《個人資料保護法》，成員中不乏許多政二代。對此，民進黨立委許智傑今（6日）表示，翻開蔣萬安公開的競選團隊名單，赫然發現不只是千歲團，裡面隨便一查，就高達7個是政二代，真不懂蔣萬安競選團隊為何要打臉自己呢？

許智傑表示，只要願意為國家打拚不應討論是第幾代，甚至是政二代的蔣萬安，台北人也願意給予機會，但把競選團隊助理（非公眾人物）之全名公布並扣上政二代的帽子，就非常不洽當。

此外，翻開蔣萬安公開的競選團隊名單，蔣萬安父親是前立委章孝嚴，競選總幹事林奕華父親是前北市教育局長林昭賢，發言人李德維父親是前立委李志鵬，發言人洪孟楷母親是前立委郭素春，執行總幹事陳永德父親是前市議員陳俊雄，大安後援會榮譽總會長李慶安父親是前行政院長李煥，大安後援會榮譽總會長蔣乃辛父親是前市議員蔣淦生，中山後援會榮譽總會長潘維剛父親是前市議員潘天祿。