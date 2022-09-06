國民黨團總召曾銘宗（右）、書記長李德維（左）、副書記長洪孟楷6日召開「說好了超前部署 蔡政府的BA.5疫苗怎麼又落後？」 記者會，認為蔡政府的超前部署簡直是慢半拍，根本就是落後部署；視訊與會的台大公衛學院兼任教授金傳春（中後）表示，政府不能一直只靠武漢病毒株疫苗，一定要研發次世代疫苗，且最好要有雙價疫苗，能同時對抗流感與新冠肺炎。（郭吉銓攝）

遭質疑用BA.1疫苗防BA.5病毒後，中央防疫指揮官王必勝稱是因BA.5雙價疫苗目前僅通過美國FDA緊急使用授權（EUA），需更多臨床證據。國民黨醫療委員會今質疑，衛福部極力護航的國產高端疫苗，甚至連三期臨床試驗都捨不得做。（周志豪攝）

遭質疑用BA.1疫苗防BA.5病毒後，中央防疫指揮官王必勝稱是因BA.5雙價疫苗目前僅通過美國FDA緊急使用授權（EUA），需更多臨床證據。國民黨醫療委員會今質疑，衛福部極力護航的國產高端疫苗，甚至連三期臨床試驗都捨不得做。

國民黨醫委會表示，疫苗研發必須符合科學、實證前提，高端似乎省略太多步驟，已是備受爭議的負面教材，就連贈送友邦都遭婉拒，又因不受多數民眾信賴，成為目前國內剰餘最多的疫苗。

國民黨醫委會批評，面對滯銷窘狀，高端幕後操控者無視各方檢討與責難聲浪，竟還拿上市後的四期監測資料移花接木、指鹿為馬冒充三期臨床試驗佐證效果，這樣冒險讓人民接種高端後果，比「抄襲」、「偷窺」還要更加可怕。

國民黨醫委會表示，「老王賣瓜，自賣自誇」，雖不誠實，頂多瓜不好吃，但「高端疫苗，自賣自誇」，影響就不是瓜不香甜這麼單純；讓民眾打了有問題的疫苗，將直接衝擊每一條寶貴生命的存續，這也是國人最難以接受的苦痛。

防疫學會理事長王任賢指出，高端疫苗靠著中央政策扶持，得天獨厚取得國家非常優渥的疫苗預算，竟連三期臨床試驗都捨不得做，顯然有人刻意在省錢，不願意把經費花在臨床試驗上。

王任賢揶揄，無怪乎截至目前，除台灣自己給高端EUA外，全球再也沒有任何一個國家「有勇氣」敢「以命相搏」給高端EUA，台灣人的健康生命就那麼不值錢？

對國民黨醫委會質疑，高端以四期監測資料冒充三期臨床試驗，王任賢也附和指出，四期臨床試驗是觀察疫苗上市後的不良反應，由於沒有經過良好控制的觀察，對效果的評估不論有效或無效，都不可相信。

至於高端與其他疫苗間的比較，國民黨醫委會主委主委蔡明忠表示，因高端並未作良好的條件控制，結果不可信，更不宜誇大其效果，中央流行指揮中心也不應續發高端EUA；高端讓市民見證什麼叫做「吹捧沒有極限」、「道德沒有下限」。