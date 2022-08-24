新竹市前市長林智堅捲入論文門後退出桃園市長選戰，不過先是遭到台大認定論文抄襲、撤銷碩士學位，今（24）日又遭中華大學認定論文抄襲、撤銷碩士學位。而曾遭自稱旅美教授「翁達瑞」指控是抄襲者的余正煌，其委任律師吳俊達也在臉書分享照片，證實翁達瑞本名就是陳時奮，已向地檢署提告涉嫌妨害名譽、公然侮辱等罪！

翁達瑞日前曾在臉書洋洋灑灑列出10點，指控余正煌是抄襲者，之後又撰文痛批余正煌欺騙律師，膽大包天，還用造假引述掩飾抄襲，聲稱「還好有我這位追根究底的學者，否則民眾就被余正煌與兩位律師誤導了」。

余正煌律師證實翁達瑞本名就是陳時奮。（翻攝自吳俊達臉書）

對此，吳俊達在臉書曬出蓋有地檢署印章的刑事告訴狀，載明余正煌委任張祐齊、曾威凱、吳俊達3位律師，對於筆名「翁達瑞」的陳時奮提告妨害名譽、公然侮辱等罪，吳俊達的配文更預告，這是「第一波」。

針對有人好奇翁達瑞自稱住在美國，訟狀該如何送達？吳俊達回應，未來訟狀送達將交由地檢署處理，強調「住火星也得告，因為這是一種態度」。