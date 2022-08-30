面對民進黨前立委鄭寶清堅持參選，桃園市長鄭文燦豪氣表示「3打1我們也一定會贏」。外界疑惑其信心從何而來？原來子彈已上膛，第一槍配合媒體爆料，網軍立即圍剿國民黨桃園市長參選人張善政，指控他主持的農委會5736萬研究報告案涉嫌抄襲，典型抹黑烏賊戰開打了。

民進黨原桃園市長參選人林智堅因兩篇碩士論文被「雙殺」後，換立委鄭運鵬上陣，臨陣換將原已衝擊選情，加上鄭寶清加入戰局，痛批「走了抄襲的、來了挺抄襲的」，重創鄭運鵬選情。

擅打選戰的民進黨不會束手就擒，可想見已逐字檢驗過張善政的博士、碩士論文，找不出毛病就拐個彎，挖出他2007年擔任宏碁副總期間主持農委會的研究計畫「農業電子化發展策略分析與規劃」，指涉他抄襲。

接受委託的計畫案本來就是廣蒐意見做規畫並舉辦座談與宣導，與論文抄襲完全兩碼子事，稍有知識者就可以判斷。何況結案時委託單位也無異議，報告迄今掛在農委會官網。如今選戰開打大作文章，即使明知張飛打岳飛，民進黨也要擴大戰場打得國民黨滿天飛。

顯然民進黨警覺到鄭運鵬選情告急，於是綠營民代先預告張善政要出事了，再透過周刊爆料、塔綠班配合鋪天蓋地圍剿，鄭文燦順勢受訪指控張善政不只抄襲，還涉及A國庫的錢，鄭運鵬再幫腔渲染這是不當獲利的行為。

事涉宏碁清譽，公司已發聲明說明來龍去脈，張善政也強調蒐集資料標案和學術論文不同。民進黨就是有此本事瞬間把子虛烏有之事炒成選戰新焦點，無非想掩蓋鄭寶清發起「新黨外運動」的聲量，這場烏賊戰端賴選民的智慧判斷。