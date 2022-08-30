媒體今（30日）爆料國民黨桃園市長參選人張善政過去擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，經費達5736萬元，內容卻涉嫌抄襲。對此，民進黨立委郭國文分析，該事件很明顯是負面外溢效應，不會只單單對桃園選情造成衝擊，恐擴散至全國，將以「誠信」作為檢驗標準。

民進黨立法院黨團今（30日）開記者會，媒體詢問張善政遭爆料事件對於選情的衝擊？郭國文表示，選戰倒數還有80多天，每一件重大的新聞事件都會產生外溢效果，該事件很明顯是負面外溢。

他認為，張善政涉嫌抄襲不會只單單對桃園選情造成衝擊，對於北部選情、北部三都會有一定衝擊，甚至外溢擴散至中部、南部及全國，未來將以「誠信」作為檢驗標準。

此外，民進黨立委許智傑則表示，「一隻手指別人，三根手指向自己！」張善政及國民黨請標準一致，比照林智堅退選，根據週刊報導內容，張善政研究計畫涉抄襲商業周刊、中國期刊、香港網站、英文網站，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料，五大抄襲通通被抓出來，怪不得張善政連高中生臉書錯誤資訊也照抄。

許智傑說，7月31日國民黨主席朱立倫才說國民黨不會找抄襲落跑的候選人，現在還堅持提名抄襲的張善政嗎？迴力鏢重重打臉朱立倫，請國民黨以身作則，不要有嘴說別人無嘴說自己！