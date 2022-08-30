國民黨南投縣長參選人許淑華（中），29日完成登記。（資料照／廖志晃攝）

在原披綠袍參選桃園市長的林智堅因論文案退選後，綠營開始強攻國民黨南投縣長參選人許淑華的論文。港媒評論稱，政壇雖普遍認為，論文爭議難撼動許聲勢，但南投縣議會議長何勝豐近來也被點名碩士論文有問題，何更缺席許昨日（29）的登記參選造勢活動，可見論文門對藍營南投縣選情並非全無影響，綠營恐會以此作為缺口猛打，許務必以「謹慎」態度小心處之。

香港媒體《中評社》今日評論表示，許淑華昨日在支持者夾道歡迎下登記參選，氣勢磅礡；許本身面對綠營攻勢也顯得老神在在，強調她的論文過去就曾被拿來攻擊過，也澄清過，民進黨是借題發揮、舊事重提，她無所畏懼。

評論指出，許淑華處理自身論文爭議的節奏比林智堅明快，她不僅迅速自請逢甲大學審查，同時更自信表示「不可能退選」，並於開放參選登記首日搶頭香，展現參選到底的決心。

對此，評論分析，政壇普遍認為，綠營攻擊論文門難傷許淑華，因南投縣選民結構長期藍大於綠，且許從縣議員、南投市長、立法委員，在地耕耘深厚，向來是當地炙手可熱的超級政治明星，無論是政治基礎與知名度都遠勝民進黨對手蔡培慧雄厚。但從何勝豐在陷入論文門後缺席許造勢，可見相關爭議並非全無影響，綠營恐以此作為破口祭出重招，藍營必須以謹慎態度小心應對。