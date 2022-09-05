蔡英文開始幫陳時中競選了，對自己欽點的愛將毫無保留地挺到底。她稱讚過去陳時中是台灣最強的防疫指揮官，未來陳時中就是台北最強的市政指揮官。致詞時蔡英文還順帶提起陳的競選總主委陳建仁，開玩笑地說，陳建仁出國去，「我今天是他代班的主任委員」。

過去民進黨嘲笑馬英九是｢死亡之握｣，說馬跟誰握手誰就衰，豈不知現在風水輪流轉，轉到蔡英文頭上，蔡英文挺誰，誰就倒，最顯明的例子就是林智堅。蔡英文還讚譽陳時中是她看過最會解決問題的部長，一定也會為台北市政帶來新意跟解方。

蔡英文在講｢天方夜譚｣是吧？如果陳時中會解決問題，怎會讓疫情在桃園破口、怎會讓疫苗遲遲進不來搞得天下大亂？陳時中解決了什麼問題？還不是民間企業和宗教團體救了他。

現在說陳時中會為台北市政帶來新意跟解方，謝謝了！改裝免治馬桶就能變成｢文明城市｣？民眾要的是乾淨的廁所、有衛生紙的廁所、沒有臭味的廁所，你想辦法解決就阿彌陀佛了，買一些老人家都不會使用的馬桶就是｢幸福加倍｣、｢體貼的政府｣嗎？花費4320萬圖利了誰？是否也要封存30年？

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