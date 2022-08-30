國民黨桃園市長參選人張善政今被週刊爆料，指他擔任宏碁副總時期，曾任計畫主持人，向農委會申請經費高達5700萬元的研究計畫，但產出的報告卻有抄襲之嫌。而曾與張善政有市長之爭的前台北市議員羅智強，今陪同台北市議員游淑慧登記參選，受訪表示，身正不怕影子斜，相信張善政院長做出最好的說明。

羅智強今帶著有「小游淑慧」之稱的幕僚鍾明，陪同游淑慧前往台北市選委會登記參選，受訪被問及張善政遭爆料抄襲，羅智強僅表示，身正不怕影子斜，相信張善政院長會做出最好的說明。而游淑慧則表示自己是桃園蘆竹出身，覺得民進黨用的方法非常拙劣，「像小孩子一樣，前新竹市長林智堅雙抄襲，就把所有人都抹成有抄襲，包括蔡壁如、許淑華現在跑出張善政，好像所有人都抄襲，林智堅就沒有錯。」

游淑慧強調不管是媒體爆料或民進黨指控，皆循林智堅模式，送交專業權責單位審核。游表示，林智堅抄襲不是國民黨認證，是台灣大學、中華大學認證，沒必要做這種無聊的炒作，送往專業機構去審核，大家都會認同，游淑慧批，現在把全世界都講成抄襲，不是只有小智而已，莫名其妙。

而談及今日與羅智強前往選委會登記，游淑慧表示，今天其實農民曆是凶日，所以選委會很冷清，但因與羅智強都是基督徒，所以還是勇往直前，且羅智強忙著全台輔選，只有今日有時間陪同。羅智強則表示，游淑慧是他在議會的老師，因為其在北市府工作8年，對市政相當熟悉，如果台北市議會市政算第二名，應該沒有第一名。

羅智強坦言，內湖南港絕對是台北市一級戰區，因為藍綠白三大明星都有非常大的支持力量，三大勢力板塊擠壓下，選情會相當緊繃。游淑慧會也表示，第一任要選第二任最難，因為第一任有新人紅利，而尋求連任就要跟資深議員要一起角逐，因內湖南港的議員多是經營1、20年，所以需要奮力一搏。